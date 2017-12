Schalke 04 na late zege nieuwe nummer twee in Bundesliga

Nieuwe wereldtitel levert Duitse spelers 350.000 euro per persoon op

12:03 De Duitse internationals krijgen per speler 350.000 euro als ze volgend jaar in Rusland de wereldtitel winnen. Dat is nog meer dan in 2014 in Brazilië, toen de Duitse voetballers in de finale te sterk waren voor Argentinië. Toen gaf de Duitse voetbalbond elke speler een premier van 300.000 euro.