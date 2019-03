Schalke 04 wil grootste nederlaag ooit in Europa heel snel vergeten

,,Het is buitengewoon teleurstellend als je zeven doelpunten tegen krijgt en zo uit het toernooi vliegt.''



Schalke, dat in de Bundesliga degradatiezorgen heeft, koesterde al weinig hoop op een vervolg in de Champions League na de verloren thuiswedstrijd (2-3). De manier waarop de club uit Gelsenkirchen zich in Manchester echter liet afslachten, wekte ergernis bij de duizenden meegereisde fans.



,,Hier zijn geen excuses voor'', zei Tedesco, die zwaar onder vuur ligt. ,,Als we met 2-0 of kleiner verschil hadden verloren, hadden we nog een serieuze analyse van ons optreden kunnen maken. Maar na zo'n nederlaag is het beter om alles zo snel mogelijk te vergeten. Ik voel me vreselijk. We gaan een paar zware weken tegemoet.''