Schalke krijgt goed nieuws over ex-Heerenveen spits

Bundesliga Afgang zwalkend Dortmund tegen promoven­dus, Kluivert aan kop met Leipzig

12 december Borussia Dortmund is de weg volledig kwijt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Lucien Favre zette zich vanmiddag in eigen huis voor schut tegen promovendus VfB Stuttgart, dat met liefst 1-5 zegevierde in het Signal Iduna Park.