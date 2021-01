Schalke ontsnapt met invaller Huntelaar aan nederlaag in Bremen, zeges voor Bayern en Dortmund

Schalke 04 was in de 38ste minuut op voorsprong gekomen in het Weserstadion door een goal van Omar Mascarell. Het team van Christian Gross (vierde coach bij Schalke dit seizoen) leek in de tweede helft steeds meer te gaan geloven in een eerste uitzege in een jaar tijd, maar Kevin Möhwald maakte in de 77ste minuut de 1-1 namens Werder Bremen.



Huntelaar viel vier minuten later in voor de Amerikaanse aanvaller Matthew Hoppe, die zich deze keer niet kon onderscheiden. De 37-jarige Huntelaar maakte daarmee zijn eerste minuten voor de club uit Gelsenkirchen sinds 20 mei 2017, een invalbeurt van zes minuten uit bij FC Ingolstadt. Schalke 04 blijft laatste in de Bundesliga met slechts acht punten na negentien wedstrijden. De achterstand op FSV Mainz is twee punten, nummer zestien FC Köln heeft al zeven punten meer. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks naar de 2. Bundesliga, de nummer zestien speelt play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga.



Schalke verloor tien dagen geleden nog met 1-2 van FC Köln, dat toen in de 93ste minuut de winnende goal maakte. Huntelaar keek toen nog toe vanaf de tribune, net als vorige week zondag bij de 0-4 nederlaag tegen koploper en titelverdediger Bayern München. Een volgende nederlaag in blessuretijd bleef Schalke vandaag dus bespaard, waarmee er hoopt blijft op handhaving. Van 1988 tot 1991 speelde Schalke voor het laatst op het tweede niveau in Duitsland. Daarna werd Schalke wel vijf keer tweede, maar kampioen van de Bundesliga (sinds 1963) werd de club nog nooit.