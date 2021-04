Schitterende beelden: Sociedad-coach gaat helemaal los op persconferentie na bekerwinst

Samenvattingen Spanje wint in Georgië dankzij goal van Dani Olmo in blessure­tijd, Denemarken haalt uit

28 maart Spanje is ontsnapt aan nog meer puntenverlies bij de start van de WK-kwalificatie. Na de 1-1 tegen Griekenland in Granada afgelopen donderdag, leek het vanavond in Tbilisi ook tegen Georgië op die uitslag uit te draaien. Dani Olmo maakte in de 93ste minuut echter nog de winnende 1-2 voor het team van bondscoach Luis Enrique.