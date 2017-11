Schmelzer: We moeten ons niet achter Bosz verschuilen

Video Tim Cahill gaat uit van basisplaats tegen Honduras

9:30 Tim Cahilll is fit genoeg om woensdag in de cruciale WK-play-offwedstrijd in Sydney tegen Honduras te starten. Dat zegt de 37-jarige veteraan van Australië, die vrijdag in het eerste duel in San Pedro Sula (0-0) vanwege een enkelkwetsuur negentig minuten aan de kant bleef.