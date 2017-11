Schokkend beeld van Hitler bij voetbalwedstrijd in Soedan

Bij een wedstrijd in Khartoum, de hoofdstad van Soedan, is deze week een schokkend beeld opgedoken: een meer dan levensgroot spandoek van Adolf Hitler met daarachter de tekst holocaust. Het dundoek zou zijn opgehangen door de harde kern van thuisclub Al Hilal Omdurman, genaamd Ultra Blue Lions. De politie zag geen reden om in te grijpen.