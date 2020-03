Schöne draagt met fraaie assist bij aan cruciale zege van Genoa op AC Milan

Genoa, dat voorafgaand aan het duel de achttiende plaats bezette, kwam al na zeven minuten op voorsprong. Good old Goran Pandev tikte van dichtbij binnen. Het zwalkende AC Milan kwam vlak voor rust nog dieper in de problemen. Francesco Cassata rondde simpel af nadat Lasse Schöne de bal met een technisch hoogstandje had verlengd.



Dertien minuten voor tijd bracht Zlatan Ibrahimovic de spanning terug. De 38-jarige Zweed, die opnieuw een basisplaats had, profiteerde van een chaotische situatie in de doelmond na een hoekschop. Verder dan dat kwam AC Milan niet, dat de zevende plaats inneemt.



Dankzij de overwinning klimt Genoa naar de veilige zeventiende plek. Aartsrivaal Sampdoria won in de slotfase van Hellas Verona (2-1) door twee treffers van de gehaaide Fabio Quagliarella en stijgt daardoor naar de zestiende stek.