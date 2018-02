Schorsing dreigt voor provocerende Piqué

,,We gaan dit gebaar voorleggen aan de tuchtcommissie, die moet bepalen of dit strafbaar is'', zei voorzitter Javier Tebas van La Liga. De geboren Costa Ricaan, een uitgesproken supporter van Real Madrid, vindt dat Piqué een grens heeft overschreden. ,,Sommige manieren van juichen kunnen als provocatie worden gezien. Tot het doelpunt van Barcelona was er niets aan de hand en gedroegen de fans zich goed. Het provocerende gebaar van Piqué zorgde voor reactie van de fans. Deze manier van juichen is wel vaker gedaan en leidde altijd tot irritatie.''



Piqué had onlangs rond de bekerduels met Espanyol al wat kleinerende opmerkingen gemaakt over de 'kleine' stadgenoot.



Bekijk hieronder de samenvatting van Espanyol - FC Barcelona.