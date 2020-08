Schreuder en Larsson niet bij presentatie Koeman in Camp Nou

De twee trainers gaan ook een contract tekenen in Camp Nou, maar volgens de beleidsbepalers in Catalonië dient alle aandacht deze dagen uit te gaan naar Koeman, die de club na een rampseizoen weer kleur op de wangen moet gaan geven. Pas na het officieel presenteren van Koeman gaat de aandacht naar de twee trainers die hem zullen ondersteunen in Barcelona.



Koeman kreeg tijdens de onderhandelingen meteen de toezegging om twee assistenten mee te nemen, de Spaanse club ziet echter geen heil in een nieuwe keeperstrainer. De huidige keeperstrainer José Ramon de la Fuente vormt samen met keeper Marc-André Ter Stegen een prima combinatie en daar wordt niet aan gesleuteld. Dat betekent ook dat de KNVB niet hoeft te vrezen voor een vertrek van Patrick Lodewijks, de man die Koeman als keeperstrainer volgde bij Feyenoord, Everton en Oranje.



De verwachting is dat Schreuder en Larsson later deze week officieel een verbintenis ondertekenen.