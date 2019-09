Schreuder met Hoffenheim thuis kansloos onderuit tegen Freiburg

‘Rusteloze Rudi’ Gutendorf, recordtrai­ner van 55 clubs in 32 landen, overleden (93)

18:16 Rudi Gutendorf is op 93-jarige leeftijd overleden. De markante Duitse oefenmeester staat in het Guinness World Records-boek met 55 getrainde teams achter zijn naam, verdeeld over 32 landen en vijf continenten.