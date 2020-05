Schreuder over moeilijke zege Hoffenheim: Je ziet de twijfel erin sluipen

Tien man Leipzig profiteren niet optimaal van nederlaag Dortmund

27 mei RB Leipzig heeft verzuimd de tweede positie in de Bundesliga over te nemen van Borussia Dortmund. De Oost-Duitse club speelde in de lege Red Bull Arena met 2-2 gelijk tegen Hertha BSC en bleef daarmee derde, 2 punten achter Dortmund en 9 minder dan koploper Bayern München. Leipzig speelde het laatste half uur met tien man. De Nederlander Javairô Dilrosun viel in bij Hertha BSC na 70 minuten.