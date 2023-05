Scorende Gustavo Hamer mag met Coventry blijven hopen op Premier League, ook Sunderland naar play-offs

Op de laatste speeldag konden nog zes ploegen zich plaatsen voor de play-offs om promotie naar de Premier League. Luton Town en Middlesbrough hadden zich al eerder van een ticket verzekerd, maar daarachter waren er nog twee te verdelen. Het Coventry City van oud-Feyenoorder Gustavo Hamer, die dit seizoen goed was voor negen goals en tien assists, lag als nummer vijf van de competitie op pole position voor een play-offplek.

Dankzij een doelpunt van Hamer sleepte Coventry City - dat in het seizoen 2000-2001 voor het laatste in de Premier League speelde - een punt uit het vuur bij (1-1) bij Middlesbrough. Dat was genoeg voor de vijfde plaats en dus een ticket voor de play-offs.

Net niet voor Tomasson

Ook Sunderland plaatste zich, als laatste van de vier ploegen, voor de play-offs. Een hard gelach voor Zian Flemming en Milwall, dat voorafgaand aan de slotronde op plek 6 stond en bij een overwinning op het Blackburn Rovers van trainer Jon Dahl Tomasson zeker was geweest van een play-offplek.

Blackburn won echter met 3-4 op The Den. De ploeg van Jon Dahl Tomasson leek zichzelf daarmee in de race te houden voor een play-offplek, ware het niet dat Sunderland een ruime zege bij Preston North End (0-3) boekte en daarmee plek 6 van Milwall overnam. Daardoor plaatsen The Black Cats zich op de valreep voor de play-offs.

Jack Clarke maakte vanmiddag de derde voor Sunderland tegen Preston North End, waarmee de ploeg zich plaatste voor de play-offs om promotie naar de Premier League.

Netflix-serie

Sunderland maakt zo nog altijd kans op een terugkeer naar de Premier League, waar het tussen 2007 en 2017 in speelde. Daarna ging het helemaal mis bij de club en zakte het in twee jaar tijd af naar het derde niveau van Engeland. Het was destijds allemaal te zien in de Netflix-serie 'Sunderland ‘Til I Die’. Wellicht dat promotie naar de Premier League voor een nieuw seizoen van de documentairereeks zorgt.

De halve finales van de play-offs (met een heen- en terugwedstrijd) worden gespeeld tussen 13 en 17 mei. De finale, afgewerkt op Wembley, staat op 27 mei op het programma.

Everton boven de streep na ruime zege in Brighton

Everton heeft door een ruime en knappe zege op Brighton & Hove Albion de degradatiezone verlaten. De ploeg uit Liverpool won met 5-1 en steeg van de negentiende plaats naar de veilige zestiende plaats in de Premier League. Everton heeft door de zege 32 punten. Dat zijn er 2 meer dan Nottingham Forest, Leeds United en Leicester City. Nottingham ontvangt later maandag hekkensluiter Southampton. Leicester verloor eerder maandag met 5-3 van Fulham. Leeds ging zaterdag al met 2-1 onderuit bij koploper Manchester City.

Abdoulaye Doucouré opende al in de 1e minuut de score in Brighton en maakte ook het tweede doelpunt. Het werd zelfs 0-3 door een eigen doelpunt van doelman Jason Steele na een schot van Dwight McNeil, die zelf na de rust nog twee keer doel trof. Alexis Mac Allister scoorde nog voor de thuisploeg.

