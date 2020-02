Scorende Veerman zet met St. Pauli Nederlands HSV-duo te kijk

Rooney in jubileumdu­el trefzeker met Panenka

21 februari Wayne Rooney heeft zijn vijfhonderdste duel nog mooier gemaakt dan dat het al was. De Engelsman, die sinds de winter voor het Derby County van Phillip Cocu speelt, was in zijn jubileumduel trefzeker door een penalty op een Panenka-manier te benutten.