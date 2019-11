Scorende Willems stopt titelaspiraties Manchester City in de ijskast

Manchester City heeft nu een achterstand van acht punten op koploper Liverpool, dat later op de dag bij winst op Brighton & Hove Albion FC het gat kan vergroten tot elf punten. Newcastle United klimt, in elk geval tijdelijk, naar de twaalfde plaats in de Premier League.

De ploeg van trainer Pep Guardiola was nog wel op voorsprong gekomen op St. James Park. Raheem Sterling schoot de bezoekers in de 22ste minuut via de paal op voorsprong. Drie minuten later was het de beurt aan Willems. De 25-jarige linksback, gehuurd van Eintracht Frankfurt en opgeleefd in de Premier League, trok vanaf de flank naar binnen en vond met rechts de verre onderhoek.

In de 82ste minuut leek Kevin de Bruyne met een kanonskogel de Engelse landskampioen alsnog de volle buit te bezorgen, maar zes minuten later zette Jonjo Shelvey op aangeven van voormalig Vitesse-speler Christian Atsu de eindstand op het bord.



City zal zich, behalve op de Champions League, voorlopig moeten richten op de tweede plaats in de Premier League. Op dit moment wordt die positie gedeeld met Leicester City, dat net als ‘the Citizens’ op 29 punten staat. Leicester heeft echter nog een wedstrijd tegoed: morgen, thuis tegen Everton.

Volledig scherm Jetro Willems (links) viert zijn goal. © Getty Images