SD Huesca schrijft historie met promotie naar La Liga

Huesca was vorig jaar al dicht bij promotie, maar verloor toen in de eerste ronde van de play-offs van Getafe. De club werd in 1910 opgericht door supporters van FC Barcelona en heeft ook dezelfde clubkleuren als de Catalanen. Huesca speelt haar thuiswedstrijden in het Estadio El Alcoraz, waar plek is voor slechts 5500 toeschouwers.