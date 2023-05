Sébastien Haller ontpopt zich tot grote held en zet Borussia Dortmund op ‘matchpoint’ voor titel

Bij Borussia Dortmund begonnen Sébastien Haller en Donyell Malen in de basis. In de eerste helft werden de krachtsverhoudingen direct duidelijk, maar Dortmund verzuimde de kansen af te maken. Zo was Haller eerder al zeer dicht bij, maar treuzelde hij te lang op het moment suprême. Net voor rust kwam FC Augsburg met tien man te staan, nadat Felix Uduokhai een doorgebroken Malen naar de grond werkte.

Net toen de zenuwen wat toe begonnen te nemen, maakte Haller een halfuur voor tijd de bevrijdende treffer. Hij werd aangespeeld in de zestien, nam de bal mee om zijn tegenstander heen en schoot diagonaal via de paal raak. Net daarna kreeg Augsburg ook direct een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar het werd uiteindelijk de dag van de Ivoriaanse spits.

Zes minuten voor tijd werd Haller de grote man door ook zijn tweede van de avond te maken. Reus kreeg de bal mee van Malen, zag de doelman redding brengen, maar de rebound werd binnengeschoten door Haller. In de blessuretijd maakte Julian Brandt er ook nog 0-3 van. Daarmee neemt Dortmund de leiding over in de Bundesliga en is het nog één duel verwijderd van de Duitse landstitel. Dortmund speelt zaterdag in eigen huis tegen FSV Mainz en kan daar kampioen worden. Bayern gaat in de laatste speelronde op bezoek bij bij FC Köln.

Borussia Dortmund werd in 2011 en 2012 voor het laatst kampioen in de Bundesliga. Daarna volgden tien titels op rij voor Bayern München, dat zoals bekend Der Rekordmeister is in Duitsland met nu 32 landstitels. Borussia Dortmund staat op acht landstitels en kan volgende week op gelijke hoogte komen met nummer twee FC Nürnberg, dat in het seizoen 1967/1968 de negende en voorlopig laatste landstitel in de clubhistorie veroverde. Dortmund werd in zes van de laatste tien seizoenen tweede in de Bundesliga.

Haller werd vorig jaar door Borussia Dortmund voor ruim 30 miljoen euro overgenomen van Ajax. Doordat er in de voorbereiding op dit seizoen een tumor werd geconstateerd bij de spits, kwam hij de hele eerste seizoenshelft niet in actie. Hij genas uiteindelijk van zijn ziekte (teelbanker) en ontpopte zich de afgelopen maanden tot dragende speler van Borussia Dortmund. In de laatste drie wedstrijden was hij goed voor vijf goals en een assist.

