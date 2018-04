Seedorf blijft wellicht bij Deportivo

,,We hebben nog niet over mijn toekomst gesproken", vertelde hij zondagavond na de nederlaag tegen Barcelona (4-2). ,,Alles ligt nog open. Ik heb hier een goede tijd in een mooie stad. Of ik me schuldig voel over de degradatie? Het heeft geen zin om schuldigen aan te wijzen."



Seedorf werd begin februari aangesteld in La Coruña. Hij wist zijn eerste acht duels niet te winnen met zijn nieuwe club en slaagde er vervolgens niet meer in de achterstand op Levante goed te maken. ,,We speelden soms goed maar wisten niet te winnen. Dat heeft Levante beter gedaan", erkende de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan. ,,Ook tegen Barcelona speelden we goed. Zij zijn niet voor niets kampioen en toch hebben we het ze lastig gemaakt. Het was helaas niet voldoende om niet te degraderen."