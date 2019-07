Seedorf en Kluivert na zwakke Afrika Cup ontslagen bij Kameroen

Seedorf werd in augustus vorig jaar aangesteld als bondscoach van Kameroen. Na een slecht verlopen Afrika Cup moeten Seedorf én zijn assistent Patrick Kluivert het veld dus al binnen één jaar ruimen. Kameroen verloor tien dagen geleden in de achtste finales van de Afrika Cup in Egypte met 3-2 van Nigeria. In de poulefase won Kameroen nog van Guinea-Bissau (2-0), maar daarna volgden er twee doelpuntloze gelijke spelen tegen Ghana en Benin. Ook het spel van Kameroen was matig tot slecht op de Afrika Cup, waarin Algerije en Senegal komende vrijdag de finale spelen.



Seedorf won slechts drie van zijn tien wedstrijden als bondscoach van Kameroen. Er waren verder nog vier gelijke spelen en drie nederlagen, naast die tegen Nigeria vorig jaar tegen Marokko (2-0, kwalificatie Afrika Cup) en Brazilië (1-0, oefeninterland). Na de vroege uitschakeling op de Afrika Cup werd de positie van Seedorf in Kameroen al nadrukkelijk ter discussie gesteld. Zelf leek hij zich daarover niet zo druk te maken. ,,Mijn toekomst is niet zo belangrijk”, zei hij anderhalve week geleden. Seedorf zinspeelde met een korte terugblik al wel enigszins op een afscheid. ,,Ik heb van elke minuut genoten sinds ik met deze selectie aan het werk ben. Ik houd ervan in Afrika te zijn.”