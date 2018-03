Seedorfs Deportivo schiet niets op met gelijkspel tegen concurrent

Santos omarmt nieuwe Neymar na heerlijke goal

16 maart Vorige maand werd hij pas 17 jaar, maar in Brazilië kan Rodrygo Goes al bijna niet meer gewoon over straat. De aanvaller van Santos is de nieuwe, aankomende ster die al wordt vergeleken met Neymar. Gisteren maakte de tiener na een schitterende solo een heerlijke goal in de Copa Libertadores tegen het Uruguayaanse Nacional (3-1).