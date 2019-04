Seizoen Diego Costa zit er op na beledigen scheidsrechter: acht duels schorsing

Vader FC Köln-trai­ner krijgt hartaanval tijdens wedstrijd

11:25 Over de spectaculaire 4-4 tussen MSV Duisburg en FC Köln in de Tweede Bundesliga werd woensdagavond na afloop geen woord gesproken. Het nieuws dat de vader van FC Köln-trainer Markus Anfang tijdens de wedstrijd was getroffen door een hartinfarct overschaduwde het bizarre inhaalduel volledig.