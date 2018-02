Semedo maand uit roulatie bij Barça

De Portugese verdediger van de koploper in Spanje liep de blessure op bij een sprint in de wedstrijd tegen Girona. Direct werd duidelijk dat hij last had van zijn been, maar omdat trainer Ernesto Valverde al drie keer had gewisseld, moest Barça de wedstrijd afmaken met tien spelers.



De medische staf van de Catalaanse koploper in de Spaanse LaLiga constateerde een blessure aan de linkerhamstring van Semedo. Hij mist niet alleen de komende competitiewedstrijden, maar ook de return in de Champions League op 14 maart tegen Chelsea



De 24-jarige Semedo speelde van 2015 tot 2017 bij Benfica, om vervolgens voor zo'n dertig miljoen euro te worden verkocht aan FC Barcelona. Hij stond tegen Girona pas voor de elfde keer dit seizoen in de basis.