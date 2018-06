Senegal dankzij opmerkelijke goal voorbij lamlendig Polen

Door Mikos Gouka



De 2-1 van Senegal tegen Polen. Dat zag er vreemd uit. Senegal wilde aanvaller Mame Diouf na rust naar de kant halen, de aanvaller van Stoke City sjokte zo tergend langzaam naar de kant dat arbiter Nawaf Shukralla maar weer verder liet spelen. Aan de kant stonden twee spelers van Senegal klaar. De eerste (Cheikh Ndoye) om in te vallen voor Diouf die maar niet aan de kant verscheen en de ander (Mbaye Niang) omdat hij net een blessurebehandeling had ondergaan en weer klaar was voor de strijd.



De vierde official Abdulrahman Al Jassim vroeg aan Niang of hij eigenlijk verder zou gaan spelen. De speler van AC Milan knikte, kreeg meteen toestemming om het veld te betreden en dook tot verrassing van de volledige Poolse defensie opeens vrij op achter de laatste linie. Niang omspeelde keeper Wojciech Scczesny en tikte simpel binnen, de Polen totaal verbijsterd achterlatend: 0-2.



Het betekende meteen de nekslag voor de Polen, ondanks het feit dat er nog ruim 25 minuten te spelen was. De Polen hadden het gewoon niet in Moskou. Je zag Robert Lewandowski in het fraaie stadion van Spartak Moskou denken. Fysiek vol de strijd aangaan met het centrale verdedigingsduo van Senegal? Met de 1.96 meter lange Salif Sane van Hannover '96 en de slechts één centimeter kleinere Kalidou Koulibaly van Napoli? De aanvoerder van Polen leek er huizenhoog tegenop te zien.



Maar toen Senegal voor rust opeens op 0-1 stond door een eigen doelpunt van de Poolse verdediger Thiago Cionek van het Italiaanse Spal, was er voor Lewandowski geen keuze meer. De doelpuntenmachine van Bayer München kwam twee jaar geleden tijdens het EK 2016 in Frankrijk ook al zo stroef op gang en was een helft lang volledig onzichtbaar.



Na rust schakelde hij een tandje bij en al snel leverde dat een gevaarlijk moment op. Lewandowski veroverde de bal en zocht het doel op. Sane greep in met een overtreding, die hem een gele prent opleverde. Lewandowski schoot de vrije trap op de handen van keeper Khadim Ndiaye.



Er was nog even hoop. Grzegorz Krychowiak kopte raak: 2-1, maar het kwam te laat voor de Polen.