Senegal gaat op WK voor halve finale

,,Als je kijkt naar de grootste competities ter wereld, in Engeland en Italië bijvoorbeeld, dan spelen daar Senegalese voetballers. Dus we kunnen een gevaar vormen voor elk team. We hebben onze doelstellingen. Allereerst om de volgende ronde te bereiken en het vervolgens beter te doen dan in 2002", aldus de minister.



In 2002, hun enige deelname aan het WK, bereikten 'de Leeuwen van Teranga' de kwartfinale.



In Rusland is Senegal ingedeeld in groep H samen met Polen, Colombia en Japan. Minister Ba geeft toe dat Senegal nog niet veel weet over zijn tegenstanders. ,,Maar dat is geen probleem tegenwoordig. Je kan alles via het internet vinden. We gaan ons goed voorbereiden."