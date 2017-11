Senegal voor het eerst sinds 2002 naar WK

Het nog ongeslagen Senegal is met elf punten uit vijf duels niet meer te achterhalen voor Burkina Faso (zes punten), Kaapverdië (zes) en Zuid-Afrika (vier). De groepswinnaar sluit dinsdag de WK-kwalificatie af met de thuiswedstrijd tegen Zuid-Afrika.



Het duel in Polokwane werd vrijdag op last van de wereldvoetbalbond FIFA opnieuw gespeeld. Zuid-Afrika won vorig jaar voor eigen publiek met 2-1 van Senegal. Joseph Odartey Lamptey, de Ghanese scheidsrechter bij dat duel, is inmiddels voor het leven geschorst. Hij had zich volgens de FIFA schuldig gemaakt aan matchfixing.



Senegal nam in 2002 voor het eerst en laatst deel aan het WK. In Japan en Zuid-Korea reikte het West-Afrikaanse land tot aan de kwartfinale.