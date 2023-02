Sensationele comeback: Arsenal wint in blessuretijd door eigen goal Martínez

Wout Weghorst wacht al ‘te lang’ op doelpunt op Old Trafford en lacht om opmerking Erik ten Hag

Wout Weghorst maakt sinds zijn komst naar Manchester United na het WK in Qatar volop speelminuten. Dat bevalt de spits uiteraard erg goed, maar helemaal tevreden is hij zeker niet. ,,Ik wil scoren", aldus de Oranje-international, vooral in eigen huis.