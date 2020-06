Sensationele Sancho is wegbereider en recordbreker: ‘Ronaldinho was mijn inspiratiebron’

De hattrick die Jadon Sancho zondagmiddag maakte in de 1-6 zege bij hekkensluiter SC Paderborn was goed voor nogal wat records.



Daar komen ze: Sancho was met zijn hattrick de eerste Engelsman die een hattrick maakt in een grote competitie behalve de Engelse sinds 1989. Sinds Matthew Le Tissier in het seizoen 1994/1995 was er bovendien geen Engelsman die vijftien assists én goals verzorgde in een enkel seizoen. Die laatste mijlpaal is nu al goed om Cristiano Ronaldo en Lionel Messi naar de kroon te steken. Alleen Lazio-spits Ciro Immobile was dit seizoen bij meer doelpunten betrokken dan Sancho. Kai Havertz van Bayer Leverkusen werd door de hattrick verslagen als jongste doelpuntenmaker die dertig Bundesliga-doelpunten op zijn naam heeft staan. En binnenkort wordt Sancho ongetwijfeld de Engelsman met de meeste Bundesliga-goals achter de naam. Hij staat nu nog gelijk met de legendarische Kevin Keegan die in de jaren zeventig een zeer goede tijd kende bij Hamburger SV.

Volledig scherm Jadon Sancho schuift zijn derde binnen tegen SC Paderborn. © AP En dan was Sancho al een wegbereider voor de jonge, talentvolle Engelse voetbalprof, de categorie speler die het over het algemeen moeilijk vindt om door te breken in de eigen Premier League. Want bij Manchester City bedelt Phil Foden wekelijks om speelminuten bij trainer Pep Guardiola, terwijl Callum Hudson-Odoi slechts minuten bijeen sprokkelt bij Chelsea. Nee, dan de ontwikkeling van Jadon Malik Sancho. In de zomer van 2017 tekende hij zijn eerste seniorencontract bij Borussia Dortmund, dat hem voor 8 miljoen euro overnam van Manchester City. Hij was toen net zeventien jaar oud. 73 Bundesliga-wedstrijden, vijftien Champions League-duels en elf interlands verder blijkt de bijzondere stap een goede keuze te zijn geweest. Engelse voetballers hebben niet bepaald de naam het goed te doen in het buitenland. Sancho bewijst het tegendeel.

Hoe lang nog in Dortmund?

Maar of Sancho nog lang in het buitenland speelt, is de vraag. Inmiddels hengelt de complete Engelse top naar de gunsten van de in Zuid-Londen geboren zoon van een vader en moeder uit Trinidad & Tobago. Want het lijkt allang niet meer de vraag of Borussia Dortmund nog lang van hem kan blijven genieten, maar vooral wanneer de volgende zilvervloot het Signal Iduna Park in komt varen. Sancho’s voorganger Ousmane Dembélé leverde bij de verkoop aan FC Barcelona liefst 125 miljoen op. Een onhaalbaar bedrag wellicht nu in coronatijden maar in het tempo dat Sancho momenteel records aaneenrijgt, valt niks uit te sluiten.

Na Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) heeft ook Jadon Sancho zijn doelpunt vandaag opgedragen aan George Floyd. De twintigjarige Engelsman deed dit na de 0-2 bij SC Paderborn - Borussia Dortmund. #sancho #jadonsancho #bvb #dortmund #borussiadortmund #bundesliga Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

De Ronaldinho van Blue Park

Het waren de straten en parken in Londen die Sancho maakte tot de voetballer die hij nu is, denkt jeugdtrainer Dan Micciche. Hij was coach van Sancho bij Engeland Onder 18 en sprak in 2018 in The Guardian al van een Neymar-achtige speler. ,,Onberekenbaar, flamboyant en onderhoudend om naar te kijken. ,,Mensen denken dat dit soort spelers wordt opgeleid bij clubs, maar Jadon heeft zich ontwikkeld op de straat.”

In Blue Park, zo sprak de veelscorende buitenspeler zelf al eens bij Sky Sports. ,,Daar speelden we miniwedstrijden tegen elkaar en leerde ik de trucs die ik nu nog steeds gebruik.” Het was in het Blue Park waar Sancho, Ronaldinho imiteerde. ,,Ik keek naar hem op YouTube. Ronaldinho deed dingen op het voetbalveld die niemand anders deed.”

Watford hengelde het talent binnen voor de jeugdopleiding terwijl Arsenal ook geïnteresseerd was. Maar die eerste club was nu eenmaal makkelijker bereikbaar via het openbaar vervoer. Hij moest er wel voor naar een kostschool, het ruige Zuid-Londen achterlatend. ,,Daar wilde ik eigenlijk niet naartoe. Maar andere mensen vertelden me dat, dat het beste was voor mij", vertelde Sancho.

De rafelrandjes van Zuid-Londen blijven nog weleens aan hem kleven. Zo kreeg hij ooit een boete van een ton van Borussia Dortmund, toen hij te laat terugkwam van een interlandperiode. Maar het talent met de wereld aan de voeten blijkt ook maatschappelijk geëngageerd. Hij toonde zondag na zijn eerste goal een shirt met een boodschap voor George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die vorige week door politiegeweld om het leven kwam in Minneapolis. Sancho nam de daaropvolgende gele kaart op de koop toe.