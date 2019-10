Sepp van den Berg debuteert bij Liverpool in kraker tegen Arsenal

Specialiteit Vijftig keer raak voor Messi uit een vrije trap

13:16 Het was wéér raak voor Lionel Messi uit een vrije trap, gisteravond tegen Real Valladolid (5-1). Daarmee staat de Argentijnse sterspeler nu op vijftig doelpunten uit een vrije trap in zijn carrière. Feitjes en weetjes over de specialiteit van Messi.