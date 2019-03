Sergio Ramos schiet Spanje langs Noorwegen

Het vernieuwde Spanje had in Valencia een zware kluif aan Noorwegen, dat lang in de wedstrijd bleef. In zijn eigen thuisbasis zette Valencia-spits Rodrigo de ploeg van bondscoach Luis Enrique al vroeg op voorsprong. Maar Spanje slaagde er ondanks een aantal goed kansen niet in om afstand te nemen.



Vitesse-speler Martin Ødegaard stond in de basis bij Noorwegen. Bjørn Johnsen begon op de bank bij de ploeg van bondscoach Lars Lagerbäck, maar de AZ-spits mocht vlak na rust Tarik Elyounnoussi (ex-Heernveen) aflossen.



Johnsen boekte na zijn invalbeurt snel succes. Nog geen tien minuten nadat hij in het veld was gekomen, verdiende hij een strafschop toen hij werd vastgehouden door Iñigo Martínez. Vanaf elf meter maakte Joshua King geen fout: 2-1.



Niet veel later wees de Letse arbiter Andris Treimanis opnieuw naar de stip. Dit keer mocht Sergio Ramos aanleggen nadat de Noorse doelman Rune Jarstein spits Alvaro Morata had getorpedeerd. Met een koelbloedige Panenka klaarde de aanvoerder van Spanje de klus: 2-1.



Sergio Canales (Real Betis) en Jaime Mata (Getafe) maakten als invaller hun debuut voor Spanje.