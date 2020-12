Sergio Ramos terug bij Real voor cruciaal duel

Samenvatting Son en Kane laten Spurs-fans juichen met zege op nummer vijftien Arsenal

6 december Tottenham Hotspur heeft de koppositie in de Premier League gegrepen. De ploeg van José Mourinho won vanavond in het Tottenham Hotspur Stadium voor 2000 dolblije toeschouwers met 2-0 van Arsenal. De rivaal uit het noordoosten van Londen zakt daarmee weg naar de vijftiende (!) plaats in de Premier League.