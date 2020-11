Serie A verkoopt deel tv-rechten voor 1,7 miljard euro aan investeringsmaatschappijen

Geweldig debuut PSV’er Ledezma bij 'Team USA': twee assists in een kwartier op Tel­star-spits

16 november Richard Ledezma (20) werd maandagavond Amerikaans international. De PSV'er debuteerde in ‘Team USA’ tijdens een met 6-2 gewonnen duel met Panama en deed dat glansrijk: met twee assists. Doelpuntenmaker was in beide gevallen Sebastian Soto van Telstar.