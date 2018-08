Serie A: Wie klopt Juventus en Ronaldo?

Internazionale moet dit seizoen dé uitdager worden van Juventus. Met enkele gerichte aankopen is de selectie van Nerazzurri flink versterkt. Voor de achterste linie kwamen Sime Vrsaljko (gehuurd van Atlético Madrid) en Stefan de Vrij (transfervrij van Lazio) over terwijl ook Kwadwo Asamoah (transfervrij van Juventus) achterin uit de voeten kan.



In de voorste linie lijkt sterspeler Mauro Icardi behouden te blijven, net als Ivan Perisic. Met Keita Baldé (gehuurd van AS Monaco) en de 20-jarige Lautaro Martinez (16 miljoen, Racing Club) kent coach Luciano Spalletti luxeproblemen voorin.



En dan hebben we het nog niet gehad over de grootste vis die werd binnen gehengeld: de Belg Radja Nainggolan (38 miljoen, AS Roma). Even leek het erop dat hij op het middenveld vergezeld zou worden door Luka Modric, maar die Milanese vlieger ging niet op. Daarmee ontbreekt nog een spelmaker van wereldklasse op het middenveld. Desondanks kan Juve de borst natmaken: Inter jaagt als nooit tevoren op de eerste Scudetto sinds 2010.



