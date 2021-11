Servië plaatst zich dankzij goal en assist Tadic voor WK, Portugal na late tegengoal de play-offs in

Ajax-captain Dusan Tadic was vanavond enorm belangrijk voor Servië, dat na twee minuten al op achterstand kwam nadat Renato Sanches dankbaar profiteerde van geklungel in de opbouw van Nemanja Gudelj: 1-0.



In de 33ste minuut schoot Tadic de gelijkmaker binnen. De Portugese doelman Rui Patricio zag er bij die goal niet helemaal foutloos uit, maar het schot van Tadic werd onderweg nog wel van richting veranderd. In de 90ste minuut was Tadic met een voorzet met rechts ook de aangever bij de winnende goal van Servië.



Via de grond kopte Aleksandr Mitrovic, die direct na rust was ingevallen voor Gudelj, de winnende 1-2 binnen. Mitrovic scoorde dit seizoen al 20 keer in 17 duels voor Fulham in het Championship, maar was vanavond ook weer belangrijk voor zijn nationale ploeg.