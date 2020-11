Setién haalt uit naar Messi: ‘Hij is moeilijk te coachen, maar wie ben ik om hem te veranderen?’

,,Er is een andere kant aan hem”, vertelde Setién, die na de 8-2 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München aan de kant werd geschoven bij de Catalaanse club. ,,Het is ingewikkeld om hem te coachen. Iets wat inherent is aan veel atleten. Je ziet dingen die je niet verwacht. Er zijn spelers die niet makkelijk te managen zijn. Leo is daar een van, het is waar.”



Setién legde zich daar bij neer. ,,Je moet ook in gedachten hebben dat hij de beste speler aller tijden is. En wie ben ik om hem te veranderen?”