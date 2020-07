Setién over wissel Griezmann: 'Hij vroeg er zelf om, hij geneerde zich voor zijn niveau’

Ronaldinho blijft in Paraguay onder huisarrest

11 juli Ronaldinho en zijn broer dienen in een hotel in Paraguay onder huisarrest te blijven. Het Braziliaanse duo had beroep aangetekend tegen het besluit van een onderzoeksrechter in Asunción om hun zaak aan te houden. Het gerechtshof verklaarde het beroep van het tweetal niet-ontvankelijk. Daardoor moeten de gebroeders voorlopig onder toezicht in Paraguay blijven.