Sevilla en Atlético komen niet verder dan verhit gelijkspel

De thuisploeg had verreweg het betere van het spel in het eerste bedrijf. Dat werd na 36 minuten voetballen dan ook uitgedrukt in de score door Wissam Ben Yedder, die het eindstation was van een goed uitgespeelde aanval. Sevilla leek met een terechte voorsprong te gaan rusten, tot daar in de 45ste minuut Antoine Griezmann was. De Franse sterspeler van Los Rojiblancos krulde vanaf de rand van het strafschopgebied op prachtige wijze een vrije trap binnen. Doelman Tomas Vaclik kon er alleen maar naar kijken.



In de tweede helft kregen beide teams kansen op de belangrijke tweede treffer, maar goalies Tomás Vaclik en aan de overkant Jan Oblak stonden meerdere keren hun mannetje. Met nog zo'n kwartier te spelen besloot Pablo Machin in te grijpen. Hij bracht Quincy Promes, dit seizoen nog niet trefzeker was in 14 optredens, binnen de lijnen voor Pablo Sarabia. De Nederlander kon niets meer aan de score veranderen. Dat lukte ook Griezmann niet, hij miste in de slotfase nog een mooie kans op de 1-2. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz had overigens liefst elf gele kaarten nodig om het duel in goede banen te leiden.



Het gelijkspel speelt koploper FC Barcelona in de kaart. De Catalaanse ploeg heeft nu een voorsprong van twee punten op Atlético en vier punten op Sevilla, en kan later vanavond een gaatje slaan wanneer het op bezoek gaat bij Getafe (20.45). Real Madrid staat momenteel vijfde en kan met een thuisoverwinning tegen Real Sociedad (18.30) op gelijke hoogte komen met nummer drie Sevilla.