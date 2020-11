Sevilla met De Jong en Rekik boekt nipte overwinning op laagvlieger

Rekik mocht na twee invalbeurten in de Champions League voor het eerst starten bij Sevilla, de winnaar van de Europa League. De 25-jarige verdediger werd na ruim een uur spelen, met geel op zak, gewisseld door Lopetegui. De Jong ging 10 minuten later van het veld. Vanaf de kant zagen de twee Oranje-internationals hoe de Marokkaanse spits En-Nesyri hun ploeg weer een late zege bezorgde.

Vorige week won Sevilla in La Liga met 4-2 van Celta, door doelpunten in de laatste 5 minuten van twee invallers. Dinsdag in de Champions League tegen Krasnodar viel het winnende doelpunt van Munir El Haddadi in de 95e minuut (1-2). Sevilla kwalificeerde zich daardoor al voor de knock-outfase. In de Spaanse competitie klimt de ploeg uit Andalusië door de zege op Huesca voorlopig naar de vijfde plek.