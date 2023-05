Sevilla met invaller Rekik wint wéér de Europa League en maakt einde aan ongeslagen reeks José Mourinho

Na een ware slijtageslag greep Sevilla uiteindelijk weer de Europa League. Gianluca Mancini en Roger Ibañez misten in de strafschoppenserie namens AS Roma. Montiel besliste het treffen net als eerder de WK finale.

Sevilla vierde groot feest. Ook in de achtste finale van de Europa League stapten de Spanjaarden als winnaars van het veld. Gonzalo Montiel miste namens Sevilla ook, maar de Argentijn die de WK-finale besliste mocht het nog een keer proberen omdat keeper Rui Patricio te vroeg van zijn lijn was gekomen. En de tweede poging was wel raak en de buit was binnen.

Ook José Luis Mendilibar werd het al snel teveel. De trainer van Sevilla zag voor rust in korte tijd de bank van AS Roma krijsen om een penalty voor Tammy Abraham. Even later stormde de hele bank weer richting de zijlijn omdat Lorenzo Pellegrini van scheidsrechter Antony Taylor geen strafschop kreeg, maar een gele kaart. En toen even later de hele Romeinse bank naar de vierde official stormde omdat Gianluca Mancini een duwtje zou hebben gehad bij een kopkans van Lucas Ocampos.

En dan te bedenken dat ook Mendilibar precies wist wat hem te wachten stond want de Spaanse trainer had uiteraard de beelden gezien van AS Roma tegen Red Bull Salzburg, Real Sociedad, Feyenoord en Bayer Leverkusen. Het kwartet dat dit seizoen sneuvelde tegen AS Roma was eensgezind na de uitschakeling: AS Roma schroomt niet om het allerlelijkste naar boven te toveren om te overleven.

Dat Mendilibar het ook al snel niet meer trok, had natuurlijk wel te maken met de opgelopen achterstand. Bryan Cristante veroverde de bal, Gianluca Mancini speelde de bal meteen naar Paulo Dybala en de Argentijnse wereldkampioen sloeg meteen genadeloos toe oog in oog met keeper Bounou van Sevilla: 1-0.

Volledig scherm Teleurstelling bij Georginio Wijnaldum na de verloren finale. © AFP

Een achterstand tegen een ploeg van José Mourinho is doorgaans fataal. De Portugees glimlachte in aanloop naar de eindstrijd in Hongarije breed toen nog maar eens ter sprake kwam dat hij van de vijf finales die hij als coach meemaakte er niet ééntje werd verloren. Daar stond tegenover dat Sevilla zeven keer wist toe te slaan in finales van de Europa League.

De eerste kans van Leonarde Spinazzola werd nog onschadelijk gemaakt door Bounou, de keeper van de Marokkaanse ploeg. Maar Dybala sloeg dus wel toe. Ivan Rakitic deed voor de pauze bijna iets terug maar de inzet van de ervaren Kroaat belandde op de paal naast Rui Patricio.

AS Roma, vorig seizoen al winnaar van de Conference League na een eindstrijd in Tirana tegen Feyenoord, moest kort na de pauze wel buigen voor de Spanjaarden. Mancini werkte de bal ongelukkig achter zijn eigen keeper Rui Patricio na een strakke voorzet van Jesus Navas. De Italiaanse verdediger werd het wegwerken moeilijk gemaakt door Ocampos, de aanvaller die er bij Ajax voor spek en bonen bij liep maar in datzelfde seizoen dus wel een Europese finale kon spelen.

Volledig scherm Net als in de WK-finale maakte de Argentijn Gonzalo Montiel de winnende. © AP

Na de gelijkmaker werd het in Hongarije een meeslepend gevecht om de tweede beker in het Europese voetbal. Met Georginio Wijnaldum voor Dybala na ruim een uur spelen. De Rotterdammer moest vooral achteruit want Sevilla kwam na de rust veel beter voor de dag dan voor de pauze. De Spanjaarden kregen een kwartier voor tijd een strafschop toen Ibañez de voet van Ocampos leek te raken, maar scheidsrechter Antony Taylor annuleerde dat besluit nadat hij de beelden nog eens had bekeken.

Het werd verlengen in Hongarije, waar Karim Rekik inmiddels binnen de lijnen was gekomen bij Sevilla. Chris Smalling raakte namens AS Roma de lat, maar uiteindelijk volgde er na een wedstrijd met liefst twaalf gele kaarten een noodzakelijke strafschoppenreeks. Sevilla won die reeks en vierde feest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.