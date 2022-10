Sevilla stuurt Julen Lopetegui na pijnlijk verlies tegen Dortmund de laan uit, Jorge Sampaoli keert terug

met videoJulen Lopetegui (56) is direct na de pijnlijke nederlaag van Sevilla tegen Borussia Dortmund (1-4) ontslagen als trainer van de Spaanse club. De oefenmeester, die sinds 2019 in dienst was bij Sevilla, wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte seizoenstart van de club. Jorge Sampaoli is inmiddels aangesteld als opvolger.

Lopetegui leek zelf al te weten wat hem boven het hoofd hing bij een nederlaag tegen Dortmund. Direct na afloop van de wedstrijd tegen de Duitsers, die ruim werd verloren, bedankte hij het publiek in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla. De supporters van de rood-witten reageerden met een flink applaus richting hun trainer.

De voormalig eindverantwoordelijke van FC Porto, het Spaanse nationale elftal en Real Madrid, kende bij Sevilla een succesvolle periode. Lopetegui stond liefst 170 duels langs de lijn bij de Spaanse club, waarmee hij in drie van zijn vier seizoenen in de top 4 eindigde en in 2020 de Europa League won, door Inter in de finale te kloppen. Lopetegui was sinds juni 2019 coach van Sevilla. Volgens Spaanse media heeft het bestuur van Sevilla met de Argentijnse trainer Jorge Sampaoli al een opvolger voor Lopetegui gevonden.

,,Bedankt aan alle mensen en spelers die me hier in Sevilla geweldige dingen hebben gegeven”, zei Lopetegui tegen Movistar Plus na de nederlaag tegen de Duitsers. ,,Ik ben verdrietig dat ik een team waar ik heel erg van houd moet verlaten. Ik bedank ook de fans van Sevilla en waardeer de steun.”

Lopetegui zei dat hij al afscheid van de spelers had genomen. ,,Dit is niet het moment om te praten over gebrek aan respect. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb bereikt bij deze club”, zei de coach die in tranen was. Hij kreeg aan het eind van de wedstrijd een staande ovatie van de supporters, die zongen dat het bestuur van de club moest aftreden.

Dit seizoen liep het echter voor geen meter bij Sevilla. De club won dit seizoen pas één keer en staat slechts een punt boven de degradatiestreep. In de Champions League pakte de ploeg daarnaast maar één punt, op bezoek bij FC Kopenhagen. Lopetegui is dit seizoen niet de eerste trainer die na een nederlaag in de Champions League wordt ontslagen. Ook Thomas Tuchel (Chelsea) en Domenico Tedesco (RB Leipzig) kregen vorige maand na de eerste speelronden hun congé.

Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli is inmiddels aangesteld als de nieuwe trainer. Met de 62-jarige Argentijn keert een oude bekende terug in Sevilla. De 62-jarige coach was ook de eindverantwoordelijke in het seizoen 2016-2017. Hij was daarnaast onder meer bondscoach van Argentinië en Chili en had afgelopen seizoen de Franse club Olympique Marseille onder zijn hoede. Sampaoli stapte afgelopen zomer op bij Marseille.

Volledig scherm Julen Lopetegui bedankt het Sevilliaanse publiek na afloop van het duel met Dortmund. © AFP