Sevilla weer tweede in Spanje

Drama bij VfB Stuttgart: vader aanvoerder Gentner overlijdt in stadion

15 december Het was een zwarte middag voor VfB Stuttgart-aanvoerder Christian Gentner. Zijn ploeg won thuis van Hertha BSC (2-1), maar dat bleek na afloop slechts bijzaak. De vader van Gentner zakte na het duel in het stadion in elkaar en overleed, zo maakte de club bekend.