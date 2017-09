Sevilla wint ook zonder Ben Yedder

Supertrio PSG speelt ook met Bordeaux

19:02 Paris Saint-Germain heeft maakt in de Franse competitie een klinkende zege geboekt op Girondins Bordeaux: 6-2. Halverwege de wedstrijd stond de sterrenploeg uit Parijs in het eigen Parc des Princes al met 5-1 voor. Net als woensdag in de Champions League tegen Bayern München (3-0) blonk het supertrio voorin bij PSG uit.