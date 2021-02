Sheffield United grijpt strohalm, negen man Arsenal onderuit

Santos verslagen in Maracanã Palmeiras wint Copa Libertado­res door fraaie kopgoal Breno in 100ste minuut

31 januari Palmeiras uit de Braziliaanse metropool São Paulo heeft voor de tweede keer in de clubhistorie de Copa Libertadores gewonnen. De ploeg van de Portugese coach Abel Ferreira won in Maracanã met 1-0 van Santos door een schitterende kopgoal van invaller Breno in de 100ste minuut.