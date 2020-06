Siem de Jong in VS: ‘Door veel over racisme te lezen, begrijp ik nog beter hoe bevoorrecht ik ben’

Het telefonische interview is al even bezig als Siem de Jong zijn conclusie trekt. De voetballer zit in de auto op weg naar huis, nadat hij eerder in de ochtend bij zijn club FC Cincinnati de eerste training onder de nieuwe trainer Jaap Stam heeft afgewerkt. Sinds begin maart woont hij met zijn vriendin Fieke en zijn twee jonge dochters in een rustige buitenwijk van Cincinnati, een Amerikaanse stad in de oostelijke staat Ohio.