Sierhuis valt bij debuut snel uit bij Reims

Hazard keert nog niet terug bij Real Madrid

19:53 Eden Hazard moet nog even wachten op zijn rentree in de hoofdmacht van Real Madrid. De Belgische aanvaller is hersteld van een enkelblessure, die hem sinds november aan de kant heeft gehouden. Maar trainer Zinédine Zidane heeft hem nog niet opgenomen in zijn selectie voor het bekerduel van donderdag met Real Sociedad.