Silva en Abraham helpen Chelsea aan welkome zege op West Ham United

Thiago Silva kopte in de tiende minuut een corner van Mason Mount uitstekend binnen. Het was voor de 36-jarige verdediger uit Brazilië zijn tweede goal in Engeland. Na die vroege goal had Chelsea de controle, maar in de tweede helft drong West Ham steeds meer aan en dat resulteerde ook in een paar kansjes voor de ploeg van David Moyes. De Schot, sinds 2001 coach in de Premier League, won echter nog nooit een uitwedstrijd bij Arsenal, Chelsea, Liverpool of Manchester United. Dat gebeurde ook vanavond weer niet, want Chelsea liep via twee goals van Tammy Abraham uiteindelijk uit naar een 3-0 zege.



De 23-jarige spits uit Londen maakte in de 78ste minuut zijn eerste van de avond en honderd seconden later maakte hij er ook nog 3-0 van. Bij de eerste goal hoefde Abraham alleen een mislukt schot van Timo Werner nog licht aan te raken. Bij zijn tweede goal had hij een leeg doel voor zich nadat Łukasz Fabiański een kopbal van Christian Pulisic van dichtbij stopte. In de laatste minuut schoot Werner, die niet scoorde bij zijn laatste zeven basisplaatsen, nog tegen de lat. Net als zijn landgenoot Kai Havertz zoekt Werner nog duidelijk naar zijn vorm.