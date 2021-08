Simon Kjaer en medisch personeel ontvangen UEFA-award voor cruciale rol bij reanimatie Eriksen

Het medische team dat het leven van Christian Eriksen redde en Simon Kjaer, captain van het Deense nationale elftal, hebben de UEFA President's Award 2021 ontvangen. De award is een eerbetoon voor hun belangrijke bijdrage aan het redden van Eriksens leven toen hij een hartstilstand kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in het Parken Stadion in Kopenhagen.

,,Dankzij de snelle reactie van het medische team en de deskundige spoedbehandeling werd Eriksen op het veld gereanimeerd en is nu gelukkig weer op weg naar herstel. Simon Kjaer hielp Eriksen onmiddellijk en toonde uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten", zo schrijft de UEFA. ,,De echte helden van EURO 2020", voegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin daaraan toe. ,,Dit jaar overstijgt de President’s Award het voetbal. Deze dient als een belangrijke en eeuwige herinnering aan hoe kostbaar het leven is en plaatst alles in ons leven in perspectief”, voegde hij eraan toe.

Kjaer legde Eriksen in een stabiele zijligging, startte de reanimatie, zorgde ervoor dat de Deense spelers een kring om Eriksen vormden en troostte de vriendin van Eriksen. ,,Ik ben hem enorm dankbaar voor zijn voorbeeldige leiderschapskwaliteiten en zijn enorme moed in deze kritieke situatie", zo loofde Ceferin de verdediger van AC Milan.

Quote Ik ben hem enorm dankbaar voor zijn voorbeeldi­ge leider­schaps­kwa­li­tei­ten en zijn enorme moed in deze kritieke situatie Aleksander Ceferin over Simon Kjaer

Kjaer zelf benadrukte de solidariteit van het gehele team: ,,Het is iets dat ons de rest van ons leven zal bijblijven. Het team reageerde als een eenheid en als team hebben we de maximale inspanning geleverd om bij elkaar te blijven en zo behulpzaam mogelijk te zijn. Ik probeer het team te leiden op en naast het veld, in elk aspect van het leven, als voetballers en als we samen zijn.”

Over Eriksen: ,,Ik ken Christian al vele jaren. Hij heeft een geweldige familie, hij heeft veel vrienden en veel teamgenoten die het beste voor hem willen. Zolang hij gelukkig is en zijn familie ook ben ik gelukkig.”

Volledig scherm Simon Kjaer schiet de medici te hulp. © AFP

Medici

Mogens Kreutzfeldt, de hoofdarts op die dag in Kopenhagen, stelt dat hij en zijn collega's deden wat er gedaan moest worden. ,,We haastten ons naar het veld om Christian te helpen en om ons werk te doen. We hebben gedaan wat we moesten doen, wat ons werd geleerd en waarvoor we waren opgeleid. Iedereen kende zijn rol, iedereen wist wat hij moest doen. We waren niet emotioneel ter plaatse. Na afloop waren we natuurlijk zoals iedereen, maar we zijn heel blij en trots op het resultaat.”

Ceferin is dan ook vol bewondering over alle winnaars van de UEFA President's Award: ,,Toen Christian in elkaar zakte op het veld in Kopenhagen was ik samen met miljoenen andere voetbalfans diep geschokt en bezorgd. Tot ieders grote vreugde en opluchting werd het leven van Christian uiteindelijk gered dankzij de ongekende professionaliteit van het medische team. Ik heb de grootste bewondering voor de artsen en het medisch personeel voor hun uitstekende reactie en kalmte.”

Eriksen zelf reageerde ook via de UEFA-kanalen: ,,Ik wil Morten Skjoldager, Morten Boesen en het medische team bedanken voor de hulp. Jullie hebben fantastisch werk geleverd en mijn leven gered. Ook grote dank aan mijn vriend en aanvoerder Simon en mijn teamgenoten in het Deense team voor jullie steun, zowel op 12 juni als daarna. Dank aan alle fans die berichten naar mij en mijn familie hebben gestuurd. Het betekent veel en heeft ons kracht en steun gegeven. Bedankt.”

Ontvangers UEFA President’s Award

Medisch team:

Mogens Kreutzfeldt (hoofdarts)

Frederik Flensted (medisch manager stadion)

Anders Boesen (noodarts op het veld)

Peder Ersgaard (paramedicus)



UEFA-officieren:

Jens Kleinefeld

Valentin Velikov



Deens nationaal team:

Morten Skjoldager (fysio)

Morten Boesen (teamarts)

Simon Kjær  (captain)