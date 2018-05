Simons (41) zwaait met nederlaag af bij Club Brugge

Spelersvak­bond maakt zich sterk om Guerrero naar WK te helpen

20:05 De internationale spelersvakbond FIFPro maakt zich sterk voor Paolo Guerrero. De FIFPro, die zetelt in Hoofddorp, heeft in een brief aan de wereldvoetbalbond FIFA gevraagd of de aanvaller uit Peru toch mag meedoen aan het WK.