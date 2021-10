Slavia Praag na 54 duels weer eens onderuit: Sparta Praag wint derby

De ploeg van coach Jindřich Trpišovskýde was competitie in eigen land begonnen met zeven overwinningen en één gelijkspel. Slavia Praag was daardoor in de Fortuna Liga, de Tsjechische eredivisie, al 54 duels zonder nederlaag (41 zeges en 13 remises), op dit moment de langstlopende reeks op het hoogste niveau ter wereld.



Aan die reeks kwam vanavond dus een einde. Voor het eerst in vijf jaar werd de derby tegen Sparta Praag verloren. Lukas Haraslin maakte in de 42ste minuut de winnende goal voor Sparta Praag, een minuut nadat Slavia-speler Aiham Hanz Ousou van het veld werd gestuurd. Sparta Praag ging al met vertrouwen de stadsderby in, want donderdagavond werd de Schotse kampioen Rangers nog met 1-0 verslagen in de Europa League.