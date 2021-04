Slecht nieuws voor Atlético in titelrace: Suárez mogelijk weken uit roulatie

Toni Kroos laat zich als topvoetbal­ler gelden in Qa­tar-discussie: ‘Vorm van geweld’

1 april Toni Kroos heeft zich als een van de eerste topvoetballers nadrukkelijk uitgesproken over het WK voetbal in Qatar. Volgens de Duits international zijn protestacties in de aanloop naar, maar zeker ook tijdens het toernooi hoognodig. Maar een boycot zal volgens Kroos problemen als de slechte werkomstandigheden voor arbeidsmigranten en bijvoorbeeld ook homofobie in Qatar niet oplossen.