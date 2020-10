Slechte generale Atalanta in aanloop naar Ajax, Inter wint bij Genoa en Lazio klopt Bologna

Serie ANa een klinkende midweekse zege tegen Midtjylland in de Champions League liep Atalanta Bergamo in eigen huis tegen een nederlaag aan tegen Sampdoria: 1-2. Morten Thorsby (ex-Heerenveen) maakte een van de doelpunten.

Volledig scherm Morten Thorsby en Fabio Quagliarella vieren de treffer van Sampdoria. © EPA Trainer Gian Piero Gasperini van Atalanta hield tijdens het duel met Sampdoria al rekening met de wedstrijd van dinsdag tegen Ajax. Duvan Zapata, Robin Gosens, Luís Muriel en Hans Hateboer kregen rust en vielen na rust in. Daar profiteerde Sampdoria van. Binnen het kwartier leidden de bezoekers met 0-1 door een treffer van Fabio Quagliarella.



De spits mocht vlak voor rust aanleggen vanaf elf meter maar de 37-jarige routinier miste zijn strafschop en hield Atalanta, waar Sam Lammers en Marten de Roon in de basis begonnen (Hans Hateboer viel na een uur spelen in), in leven. De Roon hield een liesblessure over aan dit duel.



Na rust was het alsnog raak voor de bezoekers. Morten Thorsby, die een verleden heeft bij sc Heerenveen, verdubbelde voor Sampdoria de voorsprong: 0-2. Tien minuten voor tijd deed invaller Duvan Zapata, vervanger van Lammers, wat Quagliarella in de eerste helft niet lukte: een penalty benutten. De Colombiaan bracht de spanning terug, maar in blessuretijd stelde Sampdoria de zege veilig. Jakub Jankto bepaalde de eindstand op 1-3.

Een slechte generale voor Atalanta, dat dinsdag Ajax ontvangt in de tweede speelronde van de Champions League. Sampdoria klimt door de zege naar de vierde plaats, Atalanta blijft voorlopig derde.

Volledig scherm Morten Thorsby kopt de 0-2 tegen de touwen. © AP

Eenvoudige zege Inter

Internazionale heeft de uitwedstrijd tegen Genoa met 0-2 gewonnen. Romelu Lukaku en Danilo D’Ambrosio maakten de doelpunten in Stadio Luigi Ferraris. Voor Lukaku was het alweer zijn vijfde treffer in vijf competitiewedstrijden dit seizoen in de Serie A. Stefan de Vrij bleef de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

Internazionale pakte 10 punten in de eerste vijf competitieduels. AC Milan leidt in de Serie A met 12 punten uit vier duels. AC Milan ontvangt maandagavond AS Roma.

Na afloop van het duel was Antonio Conte, de trainer van Internazionale, niet te spreken over de aanhoudende vragen over Christian Eriksen. ,,Je blijft maar terugkomen op Eriksen. Je vraagt me al sinds vorig jaar naar hem. Hij vormt geen probleem voor ons. Het is niet goed voor Inter, voor de speler en voor mij om over hem te blijven praten”, beet Conte een journalist toe. ,,Hij is een speler die speelt wanneer hij het verdient. En als hij het niet verdient, speelt hij niet.”

Eriksen kwam deze zomer over van Tottenham Hotspur, maar de Deense middenvelder heeft nog niet weten te overtuigen in Milaan. Tegen Genoa werd Eriksen na een klein uur gewisseld.

Volledig scherm Romelu Lukaku maakte alweer zijn vijfde treffer van het seizoen, tegen Genoa. © AP

Lazio weet weer wat winnen is

Lazio weet na drie opeenvolgende competitieduels zonder zege weer wat winnen is. De ploeg van trainer Simone Inzaghi rekende in eigen huis af met Bologna: 2-1. Lazio dankt de overwinning aan doelpunten van Luis Alberto en Ciro Immobile.

Nadat de openingstreffer van Bologna-middenvelder Mattias Svanberg in de dertiende minuut door de VAR werd afgekeurd, kwam Lazio in de tweede helft op voorsprong. Luis Alberto profiteerde van slecht uitverdedigend werk van Danilo.

Immobile stelde vervolgens de drie punten veilig voor Lazio. De Italiaanse spits maakte op aangeven van Mohamed Fares, die de bal met een omhaal verlengde, zijn tweede doelpunt van het seizoen. Namens Bologna nam Lorenzo De Silvestri in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer voor zijn rekening, maar daar bleef het bij.

Bij Bologna, dat is afgezakt naar plek 18 op de ranglijst in de Serie A, speelde de 23-jarige Jerdy Schouten de gehele wedstrijd mee. Stefano Denswil viel vlak voor het laatste fluitsignaal in. Wesley Hoedt speelde bij Lazio de hele wedstrijd.

Volledig scherm Luis Alberto opende de score namens Lazio in het competitieduel met Bologna. © AFP